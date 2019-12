editato in: da

(Teleborsa) – Immsi annuncia il perfezionamento della vendita di un edificio a Roma, annunciato la qualche giorno fa, per un valore di 62,5 milioni di euro.

Lo stabile, sito fra via Abruzzi 25 e via Sardegna 38-40, era stato oggetto di un’offerta vincolante presentata da Investire SGR per conto di un Fondo di investimento immobiliare italiano.