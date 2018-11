Immsi, Intermarine amplia il suo portafoglio ordini

editato in: da

(Teleborsa) – Intermarine, società controllata da Immsi ha incrementato il suo portafoglio ordini in seguito di nuove commesse acquisitei. Il valore delle commesse in costruzione è oggi di circa 200 milioni di euro.

Intermarine è attiva nella cantieristica navale nei settori militare e civile. Nel settore militare, Intermarine è tra i leader mondiali nella progettazione, costruzione ed equipaggiamento di Cacciamine, navi militari speciali caratterizzate da requisiti operativi e tecnici molto stringenti. Tra le altre unità navali prodotte da Intermarine nel settore militare si segnalano pattugliatori in alluminio e materiale composito per attività di ricerca e salvataggio, e in particolare le UNPAV (Unità Navale Polifunzionale ad Altissima Velocità).

Nel settore civile Intermarine produce Fast Ferries, traghetti per trasporto di persone e automezzi della lunghezza fino a 70 metri e aliscafi per il trasporto di passeggeri.