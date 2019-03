Immsi chiude il 2018 in forte crescita: utile sale a 12,9 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Immsi, controllante di Piaggio e Intermarine fra gli altri, ha chiuso l’esercizio 2018 in crescita e con una riduzione del debito. L’utile netto consolidato è positivo per 12,9 milioni di euro, in crescita del 57,1% rispetto a 8,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017, mentre il risultato netto inclusa la quota di terzi parti è positivo per 25,4 milioni di euro, in crescita del 70,7% rispetto ai 14,9 milioni di euro precedenti.

I ricavi consolidati si attestano a 1.464,5 milioni di euro, in crescita dell’1,4% rispetto a 1.444,9 milioni di euro registrati nell’esercizio precedente. A cambi costanti i ricavi consolidati sono incrementati del 5%. Grande contributo dal Gruppo Piaggio che ha realizzato una crescita dei ricavi del 4,3% (+8,2% a cambi costanti).

L’Ebitda di Immsi si porta così a 213,3 milioni di euro, in crescita dell’1,8% rispetto a 209,6 milioni di euro del 2017, mentre l’Ebit sale a 100,6 milioni di euro, in crescita del 16,4% rispetto a 86,4 milioni di euro del 2017.

L’indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo al 31 dicembre 2018 si è ridotto a 852 milioni di euro, in miglioramento per 6,9 milioni di euro rispetto a 858,9 milioni di euro al 31 dicembre 2017, in particolare grazie alla riduzione del debito del settore industriale (Piaggio).

La Capogruppo Immsi SpA ha registrato un risultato netto di periodo positivo per circa 6,7 milioni di euro (3 milioni di euro al 31 dicembre 2017) anche in conseguenza degli adeguamenti dei valori delle partecipazioni detenute. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli azionisti, che si svolgerà in prima convocazione il giorno 30 aprile 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 14 maggio 2019, di non distribuire dividendi per l’esercizio 2018 (analoga proposta era stata deliberata per l’esercizio 2017).