Immobiliare, Tamburini (Sorgente Sgr): “Nel futuro infrastrutture sostenibili e circular economy”

(Teleborsa) – Si è appeno concluso il convegno “Abitare il nostro tempo” organizzato da Banca di Bologna e de’Toschi nell’ambito del Salone Banca, in occasione del quale si è parlato del grande cambiamento che il mercato immobiliare sta affrontando dopo la crisi del 2008, da vari punti di vista.

Istituzioni, fondi immobiliari, architetti ed esperti hanno analizzato i diversi aspetti dell’evoluzione, dialogando su come rispondere ai nuovi bisogni.

Riguardo al ruolo che i Fondi immobiliari potrebbero avere nel favorire il cambiamento in corso, il Presidente di Sorgente SGR Gualtiero Tamburini ha dichiarato che nel corso del 2018 Sorgente SGR ha istituito alcuni fondi immobiliari destinati ad operare in modo innovativo in infrastrutture sostenibili.

“Questa scelta – ha spiegato Tamburini – dipende dal fatto che molti investitori oggi chiedono di allocare i loro capitali in asset regolati, con rendimenti stabili e un orizzonte di lungo periodo, e va anche a soddisfare una pressante esigenza sia economica che sociale. Il solo investimento pubblico non è in grado di rispondere appieno ai bisogni infrastrutturali, mentre i fondi immobiliari ben si prestano convogliare capitali ‘pazienti’ in tale direzione”.