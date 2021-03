Immobiliare, Tamburi entra nel gruppo DoveVivo

editato in: da

(Teleborsa) – Tamburi Investment Partners, (TIP) investment e merchant bank italiana quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, è entrata nel gruppo DoveVivo, una delle più grandi co-living company d’Europa, presente in 13 città tra Italia, Francia e Spagna, con oltre 1.500 immobili in gestione.

L’operazione è stata portata a termine da StarTIP, società controllata al 100% da TIP e che concentra le partecipazioni in start-up e in società attive nell’area del digitale e dell’innovazione, che ha acquisito, attraverso un aumento di capitale, il 20% circa di DV Holding, società controllante del gruppo DoveVivo. Le risorse raccolte verranno utilizzate nell’ambito di un aumento di capitale promosso dagli attuali soci di DoveVivo di complessivi 30 milioni di euro finalizzato a rafforzare il piano di crescita nel co-living ed in altri segmenti del mercato residenziale in Italia e all’estero.

DoveVivo ha un valore stimato del portafoglio immobiliare che si avvicina al miliardo di euro e si propone di innovare un settore tradizionale come quello immobiliare attraverso servizi integrati e avanzati alle proprie community di proprietari, investitori e clienti. Tra i suoi investitori ci sono già Tikehau Capital, Istituto Atesino di Sviluppo e altri investitori e business angel, oltre ai due soci fondatori e azionisti di controllo Valerio Fonseca e William Maggio.

“Siamo particolarmente orgogliosi dell’operazione annunciata oggi – ha commentato Valerio Fonseca, CEO di DoveVivo – Siamo convinti di aver trovato, nei nostri nuovi soci, nuovi partner di medio-lungo periodo che sposano in pieno le nostre ambizioni di sviluppo e la volontà di continuare a crescere come un’azienda di eccellenza a livello internazionale, partendo proprio dall’Italia”.