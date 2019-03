editato in: da

(Teleborsa) – Mercato immobiliare del Regno Unito in fase di rallentamento. L’ultima indagine condotta dall’Office for National Statistics (ONS), che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, evidenzia per gennaio un aumento tendenziale dei prezzi delle case dell’1,7%.

Il dato, che si confronta con il +2,2% rilevato il mese precedente (dato rivisto da un preliminare +2,5%), risulta anche al di sotto delle attese degli analisti che indicavano una crescita del 2,3%.