Immobiliare, prezzi delle case in Regno Unito in crescita sotto attese

(Teleborsa) – Il mercato immobiliare del Regno Unito segna il passo, segnando una crescita dei prezzi più contenuta rispetto al mese precedente ed alle previsioni.

Secondo il rapporto mensile dell’Office for National Statistics (ONS), che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, a gennaio i prezzi delle case hanno mostrato un incremento del 4,9%, dopo il +5% del mese precedente. Il dato è inferiore alle attese degli analisti che indicavano una crescita del 5,1%.

Il rapporto segnala che la media dei prezzi delle abitazioni passa a 226.000 sterline, 11.000 sterline sopra il dato di gennaio 2017 e invariato rispetto al mese precedente.

Tale risultato si deve alla crescita annua del 4,6% dei prezzi in Inghilterra, del 4,5% in Galles e del 7,3% in Scozia.

Londra continua ad essere la regione con la media dei prezzi più alta a 486.000 sterline.