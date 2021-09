Immobiliare in fase di boom: compravendite superano anche livelli pre-Covid

editato in: da

(Teleborsa) – Il mercato immobiliare sta conoscendo una fase di “boom” sia per quel che concerne il settore casa che quello commerciale, ma la crescita è da leggere con cautela, considerando che il paragone è con il 2020, un anno che sconta gli effetti del lockdown. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Nel secondo trimestre 2021, gli acquisti di abitazioni hanno recuperato il 73,4% (85mila in più) e quelli del segmento commerciale e terziario sono quasi raddoppiati (+97,9% ). Volumi in crescita anche nei settori produttivo (+85,4%) ed agricolo (+88,1%).

Anche i dati relativi alle principali città evidenziano un trend molto positivo (+54,6%) e, come per il dato nazionale, la crescita si rileva anche nei confronti del 2019 (+13,9%). A Genova e Roma, nel confronto con l’analogo trimestre ante emergenza sanitaria, si osservano i maggiori rialzi delle compravendite, rispettivamente pari a +32,7% e +19,4%. Firenze, Palermo e Torino registrano una crescita più moderata ma comunque con tassi a due cifre. Rimangono, seppure in crescita, sotto il 10% i rialzi rispetto al 2019 di Milano, Napoli e Bologna.