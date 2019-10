Immobiliare, con Allianz Re al via la riqualificazione di Corso Italia 23, pronto nel 2022

editato in: da

(Teleborsa) – Allianz Real Estate ha avviato la riqualificazione di Corso Italia 23, complesso progettato nel 1958 da Gio Ponti, Piero Portaluppi e Antonio Fornaroli. Il progetto, firmato dagli architetti americani Skidmore Owings & Merrill (Som), che tra gli altri hanno seguito la torre Burj Khalifa di Dubai e il One World Trade Center di New York, darà vita a un campus urbano multifunzionale, con attenzione agli standard ambientali e di sostenibilità e sarà completato nel corso del 2022. Il complesso, che si sviluppa intorno a Corso Italia e via Santa Sofia, è nato come sede storica della compagnia assicuratrice Ras, è stato il quartier generale di Allianz fino al trasferimento nella torre omonima a CityLife. La proprietà del complesso in Corso Italia 23 resterà ad Allianz Spa, che affiderà la valorizzazione ad Allianz Real Estate.

La società prevede di andare verso una soluzione multi-tenant, in cui soggetti diversi prendono in affitto parti del complesso, ma non è esclusa una soluzione con un solo tenant. “Abbiamo effettuato un investimento importante, che non possiamo ancora quantificare ufficialmente perché le cifre non sono definitive. Per l’affitto, abbiamo dialoghi aperti con vari soggetti, non c’è ancora nulla di definitivo. Il complesso è molto interessante, quindi riscuote grande interesse. Ci potrebbero essere parti dedicate al food e al coworking”, ha detto Donato Saponara, head of transactions West Europe e country head Italia di Allianz Real Estate. L‘obiettivo del progetto è valorizzare gli edifici e, di conseguenza, generare ricadute positive sull’intera area: “Siamo investitori di lungo termine, non compriamo asset a poco prezzo, li ristrutturiamo e li rivendiamo subito a un prezzo più alto. Pensiamo invece a creare valore, che è un tema chiave per noi, anche attraverso la sostenibilità e il well-being dei progetti che seguiamo”, ha detto Alexander Gebauer, Ceo di Allianz Real Estate per l’Europa occidentale, spiegando che “questo per noi è un punto di partenza, dobbiamo guardare al futuro e avere standard alti, anche in termini di sostenibilità e di sfide ambientali”.

Allianz Real Estate, inoltre, intende investire in Italia, su Milano e Roma, nel settore uffici, ma non solo. “Siamo investitori di lungo termine, quindi non compriamo asset a poco prezzo, li ristrutturiamo e li rivendiamo subito a un prezzo più alto. Pensiamo invece a creare valore, che è un tema chiave per noi. Guardiamo a opportunità di investimento su Milano e Roma, nel settore uffici in modo particolare. Non ci limitiamo a quelli, guardiamo anche a logistica e a edifici di alta fascia”, ha detto Alexander Gebauer, Ceo di Allianz Real Estate per l’Europa occidentale.

(Foto: Free-Photos / Pixabay)