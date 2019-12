Immobiliare, ancora in frenata i prezzi delle abitazioni in Regno Unito

editato in: da

(Teleborsa) – Mercato immobiliare del Regno Unito in rallentamento. L’ultima indagine condotta dall’Office for National Statistics (ONS), che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, evidenzia per ottobre un aumento tendenziale dei prezzi delle case dello 0,7%, inferiore alla crescita rilevata in precedenza.

Il rapporto segnala che la media dei prezzi delle abitazioni passa a 233.000 sterline, un livello che risulta il più basso da settembre 2012.

Il rapporto segnala che in Inghilterra c’è stata una crescita più bassa del Regno Unito pari allo 0,5% a 249 mila sterline, mentre la crescita dei prezzi si attesta al 3,3% in Galles (166 mila), all’1,4% in Scozia (154 mila) ed al 4% nell’Irlanda del Nord (140 mila).

Londra si conferma la città dove il mercato immobiliare ha fatto peggio, registrando un calo dei prezzi delle case dell’1,6%. Male anche il Nord-Est (-1,1%).

(Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)