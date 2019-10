Immigrazione in calo in Italia nel 2018. Giù le richieste di asilo

editato in: da

(Teleborsa) – Si riducono i flussi migratori in ingresso in Italia. Lo conferma l’ultimo rapporto dell’ISTAT, certificando il rilascio di 242.009 nuovi permessi di soggiorno nel 2018 che evidenzia un calo dell 7,9% rispetto ai 262.770 del 2017.

A diminuire sono soprattutto i permessi per richiesta di asilo (-41,9%), con l’unica eccezione dei cittadini ucraini che fanno registrare un aumento (+21,2%). In aumento invece i permessi per lavoro (+19,7%) e ricongiungimento familiare (+8,2%), così come aumenta il numero di stranieri che vengono a studiare in Italia (+20%), dei quali quasi il 21% è stato concesso a cittadini cinesi (oltre 4.500).

I nuovi flussi di migranti non comunitari coinvolgono in maniera molto intensa il Nord del Paese: quasi il 56% si dirige verso l’Italia settentrionale mentre solo il 23% dei nuovi permessi è stato rilasciato in una regione del Mezzogiorno. Anche i permessi per famiglia (15,8% del totale) e – soprattutto – per studio (7,5%) vedono uno scarso coinvolgimento del Sud e delle Isole. La situazione muta totalmente se invece si considerano i permessi emessi per asilo e protezione internazionale: in questo caso poco più del 42% è stato rilasciato da una prefettura del Nord, ma quasi il 41% da una del Mezzogiorno.

Quanto alla provenienza, tornano in testa alla graduatoria Albania e Marocco, paesi dai quali storicamente provengono le migrazioni verso il nostro Paese, attualmente sostenute dagli ingressi per motivi di famiglia. Diminuiscono invece di più del 40% le migrazioni provenienti dalla Nigeria. Escono dalla graduatoria dei primi dieci paesi di cittadinanza Gambia e Senegal mentre rientrano Egitto e Ucraina. Tengono le migrazioni dal subcontinente indiano; tuttavia, mentre diminuiscono gli arrivi da Bangladesh e Pakistan, aumentano i permessi rilasciati a Indiani.

Ancora in calo le acquisizioni di cittadinanza di persone originarie di paesi non UE (-23,8%), in particolare quelle richieste per residenza (-37,2%). Al 1° gennaio 2018 i “nuovi italiani” erano 1.345.261. Quanto alla nazionalità dei nuovi italiani, marocchini e albanesi rappresentano rispettivamente il 12,3% e l’11,6% degli stranieri residenti, ma considerando la popolazione di origine straniera (stranieri residenti + italiani per acquisizione) rappresentano circa il 13%. A seguire ci sono gli originari dell’India e del Pakistan. Per i cinesi, all’opposto, risulta molto bassa la propensione ad acquisire la cittadinanza italiana.