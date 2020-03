Immagina Benessere di Generali Italia rafforza le tutele per la salute delle famiglie

editato in: da

(Teleborsa) – Generali Italia ha lanciato la nuova versione di Immagina Benessere, la soluzione assicurativa per le famiglie italiane modulata secondo gli stili di vita, con nuove garanzie e servizi per la prevenzione e la protezione della Salute che meglio si adattano al nuovo contesto nel paese.

Nella nuova versione, infatti, è stata infatti aggiunta un’indennità per perdita dell’impiego che tutela l’assicurato in caso di perdita del lavoro con un indennizzo mensile per 12 mesi e l’estensione della garanzia Indennizzo forfettario per intervento chirurgico al ricovero in terapia intensiva a seguito di diagnosi di positività al Covid-19. Oltre a questi servizi la soluzione – che si rivolge già a oltre mille clienti – è stata arricchita con nuove garanzie per Grandi interventi, malattie oncologiche e indennità aggiuntiva speciale per lesioni, ampliamento della portata della garanzia rimborso delle spese sostenute prima e dopo il ricovero o l’intervento chirurgico e di nuove garanzie per prevenzione odontoiatrica

Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines ha dichiarato: “Oggi lanciamo l’aggiornamento di Immagina Benessere, con i nuovi servizi per rispondere al meglio alle nuove esigenze di sicurezza e protezione delle persone. Essere Partner di Vita è proprio questo: analizzare il contesto in tempo reale, ascoltare i Clienti, recepire le nuove esigenze e fornire soluzioni concrete ed immediate. Questo oggi ha anche un nuovo significato: agire perché Insieme Generiamo Fiducia”.