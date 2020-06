“Immagina Adesso”, Generali Italia presenta la soluzione Partner di Vita per le famiglie

editato in: da

(Teleborsa) – Più vicini ai clienti con una rete più digitale, più agili e più smart, più sostenibili. Generali Italia cambia il modo di fare assicurazione con una nuova soluzione retail Partner di Vita. Presentata oggi in conferenza stampa “Immagina Adesso” permette al cliente di costruire insieme all’agente la sua “playlist di protezione, prevenzione e assistenza” in modalità smart, attraverso un simulatore, e aggiornarla in base al percorso di vita. Casa, benessere, sicurezza online e animali sono, ora, tutti in un unico contratto che evolve con la vita delle persone e dà accesso a una piattaforma di garanzie, servizi e IoT da attivare solo se e quando necessario.

“Immagina Adesso – spiega Marco Sesana, country manager & ceo Generali Italia e Global Business Lines – è la soluzione assicurativa che interpreta tutte le priorità della nostra Strategia Partner di Vita per essere più vicini al cliente con una rete più digitale, più agili e smart e più sostenibili. Abbiamo trasformato in soli 2 anni l’intera offerta retail, pari all’82% del nostro portafoglio, per essere Partner di vita delle persone nei momenti rilevanti: famiglia, benessere, mobilità, lavoro e risparmio. Siamo convinti che nel nuovo contesto la nostra Strategia 2021 abbia ancora più valore: acceleriamo nella trasformazione digitale e proseguiamo il piano di investimento triennale 2019-2021 di 300milioni di euro per innovazione, competenze e persone. Siamo consapevoli della nostra responsabilità verso le persone, la comunità e il Paese e riteniamo importante agire insieme per generare fiducia: in questa fase, per fronteggiare il Covid-19 e sostenere la ripresa dell’Italia, abbiamo da subito attivato un piano di azioni di oltre 110 milioni di euro”.

IMMAGINA ADESSO – Parole chiave di questa soluzione, che permette di attivare le singole polizze solo se e quando necessario, – spiega Generali – sono “semplicità, flessibilità e personalizzazione”. I servizi disponibili prevedono specialisti a domicilio, casa sempre protetta e connessa, network sanitario, video consulto medico, network legale, tele assistenza legale, sicurezza digitale di tutti i device della famiglia, consulenza veterinaria, collare connesso. Con Immagina Adesso, la Compagnia punta ad attivare 200mila clienti all’anno e conferma l‘obiettivo di soddisfazione dei clienti di +10 punti NPS (Net Promoter Score) al 2021. Sul fronte dei costi – spiega Arianna Nardi, responsabile Marketing Generali Italia – “per una copertura completa si arriva a 50 euro al mese. Le coperture base partono, invece, da 10-12 euro. È prezzata ogni singola garanzia e questo permette di essere molto flessibili rispetto alla capacità di spesa del cliente”. Secondo i dati illustrati da Generali, oltre il 74% dei clienti che, in questi primi mesi, ha già scelto Immagina Adesso ha un’esperienza full digital. La libertà di combinare garanzie e servizi secondo il proprio budget di spesa, promuove, inoltre, comportamenti responsabili: le famiglie si proteggono di più, per più tempo e aumenta la copertura sui rischi catastrofali. Per quanto riguarda la casa si va dalle coperture catastrofali alla telecamera a infrarossi; dai sensori antincendio al pronto assistenza di specialisti e riparatori a domicilio. Con un unico contratto è possibile proteggere fino a 9 abitazioni (che si tratti di prima casa o seconda casa, di proprietà o in affitto) e la casa è sempre connessa, permettendo così di avere tutto sotto controllo, anche da remoto. L’ambito della salute prevede l’integrazione con i servizi offerti da Welion e Jeniot. Teleconsulto medico anche a distanza con possibilità di ricevere una seconda opinione per valutare le migliori soluzioni; accesso a un network sanitario e odontoiatrico di eccellenza e il nuovo dispositivo multisensoriale Airsafe, per il monitoraggio della qualità dell’aria. Divenuta sempre più centrale in seguito all’impatto della pandemia – che ha visto un aumento del 100% del traffico dati rete fissa e del 30% da rete mobile – la sicurezza digitale viene garantita da soluzioni pensate per tutta la famiglia. Previsto un report mensile sul livello di sicurezza dei propri dati; alert per potenziali rischi da virus; protezione dati su tutti i device della famiglia e recupero o cancellazione di dati in caso di violazione; assistenza di un tecnico specializzato e teleconsulto legale H24. In un paese come l’Italia che vede, in media, 2,6 animali domestici per famiglia la nuova soluzione di Generali prevede anche garanzie per cani e gatti: protezione dagli imprevisti, consulenze veterinarie ad hoc, second opinion veterinaria e un collare sempre connesso con il quale geolocalizzare e tracciare in tempo reale il proprio cane o gatto, creare recinti/barriere virtuali e monitorare la sua attività e salute.



OBIETTIVI 2021 – Tracciando un bilancio post emergenza coronavirus, Sesana ha affermato che “Generali Italia conferma i target di piano al 2021”. “Gli obiettivi industriali al 2021 – ha spiegato Sesana – sono confermati. Il piano prevede di raggiungere 2,5 milioni di clienti connessi e questo obiettivo sarà raggiunto un anno in anticipo, visto che oggi la compagnia ha già raggiunto quota 2,35 milioni, con un aumento del 65% dal 2019. Rispetto agli obiettivi 2020 avremo a breve la presentazione della semestrale della capogruppo dove si tracceranno le linee dal punto di vista economico e finanziario”.