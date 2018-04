IMA investe nel personal care, premiata dal mercato

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per IMA, che scambia in rialzo del 3,59% collocandosi in pole position nel paniere FTSE Mid CAp.

A fare da assist alle azioni, contribuisce la notizia di un accordo siglato con TMC, che prevede l’acquisizione dell’82,5% (da parte del Gruppo attivo nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimentari) della società produce e commercializza macchine automatiche per il confezionamento e la gestione di prodotti Tissue e Personal Care e relativi servizi di assistenza post vendita.

Il movimento del produttore di automatismi, nella settimana, segue nel bene e nel male l’andamento del FTSE Italia Star, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di IMA. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, l’azienda di macchine automatiche per il confezionamento di prodotti evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 81,73 Euro. Primo supporto a 79,08. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l’imminente bottom stimato a quota 77,37.