IMA corre a Piazza Affari

(Teleborsa) – In seguito al recente andamento del titolo IMA sul mercato, il Presidente Alberto Vacchi, per una corretta informazione al servizio degli azionisti, ha precisato che il business sta procedendo in linea con i target di crescita già precedentemente comunicati. Vacchi ha aggiunto che la domanda è molto dinamica con crescente attenzione per i nuovi prodotti Smart che IMA sta sviluppando.

Il Consiglio di Amministrazione di IMA, inoltre ha deliberato la fusione per incorporazione della società interamente controllata Fillshape che ha sede a Zola Predosa (Bologna) ed è attiva nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il riempimento e il confezionamento di prodotti liquidi e viscosi in pouch.

L’Assemblea dei Soci di Fillshape ha dato il via libera all’operazione. A Piazza Affari, il titolo di IMA sale del 2,29%.