IMA colloca bond senior per finanziare acquisto ATOP

(Teleborsa) – IMA annuncia il collocamento presso investitori istituzionali europei di un prestito obbligazionario senior, non garantito e non

convertibile pari a 50 milioni di Euro.



L’emissione del prestito obbligazionario è finalizzata a finanziare, unitamente al finanziamento in pool organizzato da UniCredit, l’acquisizione di ATOP.

Le Obbligazioni saranno prive di rating e avranno una durata di 7 anni. E’ atteso che il regolamento dell’emissione e l’ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Terzo Mercato della Borsa di Vienna (Third Market (MTF)) avvenga il 25 giugno 2019.

Il capitale sarà rimborsato alla pari alla scadenza prevista, fatte comunque salve le ipotesi di rimborso anticipato disciplinate nel regolamento delle Obbligazioni. Sulle Obbligazioni matureranno interessi dalla data di emissione a un tasso fisso pari all’1.923%

annuo.

UniCredit Bank AG ha agito in qualità di sole bookrunner. White & Case LLP ha agito in qualità di consulente legale dell’Emittente, mentre Clifford Chance in qualità di consulente legale del sole bookrunner.