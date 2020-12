IMA, CdA valuta congruo prezzo OPA IMA BidCo

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di I.M.A. ha approvato il comunicato contenente la valutazione motivata sull’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da IMA BidCo e sulla congruità del relativo corrispettivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche preso visione e tenuto conto del parere rilasciato in data odierna dagli amministratori indipendenti, delle fairness opinion rilasciate da Lazard e Rothschild & Co., in qualità di advisor finanziari nominati dagli stessi amministratori indipendenti, nonché delle fairness opinion rilasciate da Bank of America e BNP Paribas, in qualità di advisor finanziari nominati dal Consiglio di Amministrazione.

All’esito della riunione il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 68 euro per azione ordinaria IMA che sarà portata in adesione all’Offerta, dando mandato al Presidente e Amministratore Delegato Alberto Vacchi di apportare al Comunicato dell’Emittente le eventuali rettifiche e correzioni, di natura non sostanziale, che si rendessero necessarie e/o opportune.