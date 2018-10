editato in: da

(Teleborsa) – Ako Capital dalla data del 19 ottobre 2018, ha ridotto le posizioni corte su IMA dallo 0,8% allo 0,64%.

Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

La giornata borsistica oggi è stata in lieve ribasso per l’azienda di macchine automatiche per il confezionamento di prodotti, che chiude in flessione dello 0,58%.