Ilva, si dimettono i Commissari. Di Maio: “al via Fase 2”

(Teleborsa) – Corrado Carrubba, Piero Gnudi ed Enrico Laghi, Commissari straordinari dell’Ilva, hanno inviato una lettera di dimissioni al Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Lo comunica il Ministro in una nota del Mise. Le dimissioni avranno decorrenza dal primo giugno 2019. “A ore saranno individuati i nuovi commissari, che per il prossimo mese e mezzo affiancheranno i commissari uscenti per occuparsi di tutte le vicende relative ad Ilva”, ha dichiarato il Ministro del Lavoro.

COMPIUTA NOSTRA MISSIONE – In una nota i tre commissari spiegano che “una volta portata a compimento, con l’esecuzione del contratto di affitto con obbligo di acquisto da parte del gruppo Arcelor Mittal dei compendi aziendali del gruppo Ilva, la parte del programma dell’amministrazione straordinaria, approvato dal Ministero dello Sviluppo economico, che ha consentito, per la prima volta in una procedura di amministrazione straordinaria di così grande rilievo, la salvaguardia pressoché integrale dei lavoratori del gruppo e la prosecuzione delle attività industriali delle società in amministrazione straordinaria, i commissari straordinari hanno ritenuto opportuno rimettere l’incarico per consentire al Ministro dello Sviluppo economico ogni valutazione sull’ulteriore percorso che l’amministrazione straordinaria del gruppo Ilva dovrà affrontare nell’ambito degli indirizzi che fornirà la Commissione speciale per la riconversione della Città di Taranto, istituita dalla Legge 145 del 2018 anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l’area di Taranto di cui al decreto legge 1 del 2015″.

AL VIA FASE 2 – Per l’ex Ilva – ha precisato Di Maio – “ora inizia la Fase 2, nella quale non ci si limiterà alla gestione della procedura di amministrazione straordinaria, ma in cui progetteremo e realizzeremo il futuro di Taranto, concentrandoci in particolare sulle attività di bonifica e sul rilancio economico e sociale del territorio”. “Domani (mercoledì 24 aprile, ndr) – ha annunciato il Vicepremier – è prevista la prima seduta del Tavolo Istituzionale Permanente a guida del Ministero dello Sviluppo Economico”.