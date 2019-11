Ilva, parla l’attivista tarantino: ecco come salvare i posti di lavoro e rilanciare il territorio

editato in: da

Dell’Ilva di Taranto si continua oggi a discutere. A prescindere da quella che sarà la prossima mossa del Governo, l’opinione pubblica appare oggi divisa. Persino a Taranto, territorio interessato e maggiormente colpito dalla faccenda, la popolazione si divide tuttora tra chi vuole lo stabilimento chiuso e chi, invece, lotta per mantenerlo aperto.

Salvaguardare l’ambiente o i lavoratori? È questo il dilemma che attanaglia molti quando si parla del caso Ilva. I danni ambientali causati dall’azienda hanno avuto delle terribili conseguenze sulla salute umana, ma chiuderla vorrebbe dire anche lasciare un numero incredibile di persone senza lavoro. Ben 20mila operai rimarrebbero immediatamente senza un impiego, in una zona dove i tassi di disoccupazione sono preoccupanti.

Ebbene sulla questione, proprio ieri, si è espresso Antonio Lenti, attivista tarantino che si batte per la chiusura dell’Ilva. Ospite a L’aria che tira, programma condotto da Myrta Merlino in onda su La7, Lenti ha avuto modo di dire la sua confrontandosi con gli altri ospiti presenti in studio, proponendo in fine una soluzione a quello che a molti sembra un problema irrisolvibile.

“Io continuo ad ascoltare gente che parla di Pil, economia, lavoro, soldi, ma la vera emergenza di Taranto è il rischio sanitario e ambientale. Anche quando è entrata al Arcelor Mittal le cose non sono cambiate. Ma secondo voi gli indiani che cosa sono venuti a fare a Taranto? Ci abbiamo creduto veramente alla favoletta degli stranieri che vengono ad investire in una fabbrica in perdita?”, ha prima esordito in tono critico l’attivista tarantino.

Mettere le persone di fronte alla decisione di dover scegliere tra lavoro e salute non è così facile come sembra. Idealmente, dunque, la cosa migliore sarebbe agire tentando di salvaguardare entrambe le cose. Come? “Noi come cittadini e cittadine l’avremmo trovata l’alternativa, o meglio il piano B, quello che Conte l’altro giorno quando è venuto non c’ha saputo dare – ha dichiarato l’attivista a La7 -. Ci siamo incontrati, abbiamo scritto un progetto, l’abbiamo messo nero su bianco, non c’è nulla che abbiamo scritto di nostro pugno se non l’introduzione. È uno studio autorevole che abbiamo mandato già a Di Maio quand’era al Mise l’anno scorso e lo abbiamo inviato anche a Conte”.

Il progetto di cui parla Lenti è un faldone di 360 pagine contenente le linee guida sulla riconversione della città.

“Taranto può fare benissimo come Genova. Lì hanno chiuso l’aria a caldo ed hanno firmato un accordo di programma per i lavoratori – ha spiegato Lenti -. A Taranto potrebbe essere fatta la stessa cosa, ovvero reimpiegare gli operai nelle bonifiche, nella riqualificazione dei terreni che sono inquinati e ci sarebbe lavoro per tantissimi anni: per loro, per i loro figli e anche per noi che siamo disoccupati. E questo non lo dico io, lo dice anche Confindustria“.

Sul piano di riqualificazione, però, l’attivista ha voluto sottolineare una cosa, che è il motivo principale che spinge molti a chiedere la chiusura dell’Ilva, e cioè: “Le bonifiche non possono essere fatte se gli impianti continuano ad emettere fumi, perché sarebbe veramente un paradosso. Quanti soldi sono stati buttati fino ad oggi in quella fabbrica con le casse integrazioni? Invece ci hanno fatto i decreti per farci morire, 12/13 decreti per continuare la produzione”.