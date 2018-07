Ilva, Emiliano: “Dobbiamo guardare con attenzione l’offerta ambientale”

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre al MISE ha preso il via un affollato tavolo sull’Ilva, Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto chiosa: “spero che si faccia in fretta e spero che ci sia una prova di chiarezza oggi dal tavolo di Roma. Perché, diversamente, saremo in trincea per tutelare gli interessi della nostra comunità”. Melucci ha disertato l’incontro contestando un eccessivo allargamento della partecipazione. Ma il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Di Maio non ha fatto passi indietro, spiegando: “Non è un club privato. Il nostro metodo fa rima con partecipazione”.

Intanto, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, presente al tavolo del MISE ha spiegato: “Dobbiamo guardare con attenzione l’offerta, soprattutto quella ambientale. Io ho una gerarchia chiara in testa: viene prima la salute delle persone, poi l’occupazione e gli interessi strategici del Paese”.