Ilva, Di Maio: “Modifiche presentate da ArcelorMittal non soddisfacenti”

(Teleborsa) – Non sono ancora “soddisfacenti” le modifiche presentate da ArcelorMittal per il piano di rilancio dell’Ilva. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio al termine del tavolo sullo stabilimento di Taranto. “Ho chiesto ad ArcelorMittal dei miglioramenti sul piano ambientale e occupazionale, e per me non sono ancora soddisfacenti”.

Si è aperto stamane al Ministero dello Sviluppo Economico il tanto atteso tavolo sull’Ilva per la presentazione della proposta dell’addendum migliorativo. Al Ministero erano presenti i rappresentanti, meno di 60 sigle, “perchè alcuni non sono venuti”, ha spiegato Di Maio. Tra i presenti ArcelorMittal, enti locali e associazioni ambientali e di cittadini. Un affollamento che ha fatto sì che il sindaco di Taranto,Rinaldo Melucci, disertasse il vertice.

Pronta la risposta di Di Maio: “E finita l’epoca delle riunioni che escludono i cittadini da qualsiasi tipo di discussione. Il nostro metodo, che fa rima con partecipazione, è un altro. Le assenze “polemiche” al tavolo sull’Ilva sono incomprensibili, perché l’incontro è stata la prima occasione di confronto tra i cittadini di Taranto e l’acquirente ArcelorMittal, ha spiegato il vicepremier”. Rispetto la decisione ma non capisco il perché. Era la prima occasione per i cittadini di Taranto di confrontarsi direttamente con ArcelorMittal. Il Governo precedente aveva firmato il contratto con ArcelorMittal senza nemmeno avvisare i sindacati. Ora provvederemo alla disclosure pubblica del documento della big dell’acciaio in modo che tutto il mondo scientifico italiano possa analizzarlo”.

Se la gara per l’Ilva di Taranto si rivelasse irregolare, il Governo porterà le carte in tribunale.”Faremo subito questa settimana una richiesta all’Avvocatura dello Stato per capire cosa si può’ fare e cosa no”.