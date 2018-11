Ilva, comincia l’era ArcelorMittal. Nasce il polo Italia

editato in: da

(Teleborsa) – ArcelorMittal ha concluso la transazione di AM Investco Italy per l’acquisizione dell’Ilva, secondo cui ArcelorMittal assume ora il pieno controllo direzionale del più grande gruppo siderurgico italiano. La chiusura della transazione formerà il nuovo polo industriale ArcelorMittal Italia.

ArcelorMittal, ricorda in una nota, di essere il partner principale di AM Investco, con una quota nel consorzio pari al 94,4%, mentre Banca Intesa Sanpaolo ne detiene il 5,6%. Il contratto di affitto e obbligo di acquisto da parte di AM Investco decorre da oggi 1° novembre 2018.

Lakshmi Mittal, Presidente e Amministratore Delegato del colosso siderurgico, ha commentato questa transazione definendola come “un’importante tappa strategica per ArcelorMittal: Ilva è un asset di qualità che offre un’opportunità unica di espandere e rafforzare la nostra presenza in Europa, acquisendo il sito di produzione di acciaio più grande” del Vecchio continente. “Sono fiducioso nel fatto che riusciremo a ripristinare le prestazioni operative, finanziarie e ambientali di Ilva e che, nel farlo, creeremo valore per la nostra società, gli stakeholder di Ilva e l’economia italiana”.