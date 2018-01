Ilva, Bellanova: “Su Genova confronto positivo. Obiettivo accordo entro febbraio”

(Teleborsa) – Continua il confronto sull’Ilva. Scongiurata chiusura il 9 gennaio, oggi 17 gennaio si è tenuto “un confronto positivo che ha ripreso le questioni già indicate nell’Accordo di Programma del 2005, compresa quella delle aree e dell’integrazione tra attività portuali e attività siderurgiche, e dove è stata ribadita sia l’importanza strategica dello stabilimento di Genova per il rilancio dell’Ilva così come l’unitarietà della trattativa”. E’ così che il viceministro allo Sviluppo Economico Teresa Bellanova, ha commentato l’incontro che si è tenuto al MISE per parlare della questione dell’accordo di programma di Genova che è un altro punto dirimente della trattativa.

“L’obiettivo del Governo – ha sottolineato la Bellanova – rimarcato anche nell’incontro di oggi 17 gennaio, è giungere all’accordo tra Impresa e Parti sociali entro febbraio. Fermo restando, naturalmente, la necessità che la discussione non sia in alcun modo soffocata né inficiata”.

Prossimi appuntamenti per Istituzioni e Impresa “procederanno per singoli temi, affiancando così la trattativa industriale che la prossima settimana prosegue con due giornate su Taranto, il 30 e 31 gennaio con il Piano per Genova, Novi, Racconigi e, in febbraio, con un calendario che stiamo provvedendo a definire”, ha concluso la Bellanova.