Ilva, al via l’affollato tavolo al MISE

(Teleborsa) – Si è aperto al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo sull’Ilva per la presentazione della proposta dell’addendum migliorativo. Al ministero sono presenti i rappresentanti di 62 sigle, tra cui ArcelorMittal, enti locali e associazioni ambientali e di cittadini.

Il gruppo, la scorsa settimana, ha informato i Commissari straordinari dell’acciaieria che ha “accettato tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo al contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017”, anche se il vicepremier Luigi Di Maio ritiene “che ci siano i presupposti per avviare un procedimento di annullamento della gara”.

“So bene che questa procedura può sembrare inusuale, ma ci tenevo a far vedere a tutti i soggetti interessati l’evoluzione del piano da parte di Mittal perché una cosa è leggerlo e un’altra parlarne dal vivo. E’ quanto avrebbe detto il Ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, secondo quanto riferiscono fonti presenti. Il Ministro ha precisato di essere consapevole dei tempi e da subito ha preso a cuore la questione, aggiungono le fonti.

ArcelorMittal che è pronta a presentare la sua proposta migliorativa per l’acquisto del siderurgico, ha inviato una lettera a Di Maio precisando di non essere stata informata dell’allargamento a tanti soggetti, ma sottolineando un’apertura al dialogo e la necessità di un percorso “condiviso”.

Il sindaco di Taranto,Rinaldo Melucci, aveva già annunciato la sua defezione al vertice. In una nota ufficiale, il sindaco aveva parlato di “dilettantismo spaccone che il Ministro ci spaccerà per trasparenza e democrazia, ma è solo una sceneggiatura ben congegnata per coprire il vuoto di proposte e di coraggio”.

Pronta la risposta di Di Maio: “E finita l’epoca delle riunioni che escludono i cittadini da qualsiasi tipo di discussione. I vecchi schemi mentali ci hanno portato dove siamo oggi e non ripeteremo gli errori di chi ci ha preceduto. Il nostro metodo, che fa rima con partecipazione, è un altro”.

“E’un tavolo molto affollato però meglio un tavolo affollato che un tavolo deserto”, ha spiegato il Governatore della Liguria Giovanni Toti . “Siamo venuti soprattutto per ascoltare, è giusto sentire anche le associazioni”.