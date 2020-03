ILPRA, riprende attività produttiva stabilimenti Mortara

editato in: da

(Teleborsa) – ILPRA, PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, rende noto che, “in forza del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 marzo 2020, recante la Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, a far corso dalla giornata odierna riprende la regolare attività operativa degli stabilimenti di Mortara (PV) e degli annessi uffici”.

A seguito del suddetto decreto – si legge nella nota – la “Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio, rientra infatti tra le attività produttive delle quali è concesso il regolare svolgimento”.

La ripresa della produzione – spiega la società – avverrà in maniera graduale, nell’ottica di garantire la massima sicurezza dei propri dipendenti ed il pieno rispetto delle più rigorose procedure sanitarie imposte da questo delicato momento emergenziale.

(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)