ILPRA prosegue lo share buy-back

(Teleborsa) – ILPRA ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, approvato dall’assemblea ordinaria degli azionisti il 30 aprile 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla data dell’assemblea) e avviato a seguito del CdA del 26 maggio 2021, ha acquistato, tra il 13 e il 15 luglio 2021 inclusi, complessive 3.600 azioni proprie ad un prezzo medio unitario ponderato di 3,66 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 13.176,00 euro.

A seguito di tali operazioni ILPRA possiede, al 15 luglio, 35.400 azioni proprie, pari allo 0,294% del capitale sociale. Le società controllate, alla data odierna, non possiedono azioni proprie.

In Borsa, oggi, apprezzabile rialzo per la PMI attiva nel settore del packaging in guadagno dell’1,12% sui valori precedenti.