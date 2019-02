ILPRA penetra nel mercato giapponese

editato in: da

(Teleborsa) – Ammonta a circa 1 milione di euro l’ordine commissionato ad ILPRA da un primario distributore giapponese specializzato nel settore alimentare.

L’ordine si inserisce all’interno di una piu` ampia collaborazione commerciale avente ad oggetto la distribuzione sul territorio giapponese di macchine termosaldatrici per vaschette per il confezionamento in atmosfera protettiva. Tale collaborazione e` coerente con la strategia di internazionalizzazione del Gruppo italiano attivo nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali.

“L’ordine ricevuto assume per noi una valenza strategica in quanto ci accredita sul mercato giapponese, tra i piu` esigenti in termini di livello qualitativo e tecnologico richiesto – ha dichiarato Maurizio Bertocco, Amministratore Delegato di ILPRA – . Cio` ci consentira` di penetrare piu` speditamente il mercato asiatico”.

Buona la chiusura del titolo quotato all’AIM Italia: +3,39%.