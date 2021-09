Ilpra, crescita a doppia cifra dei risultati semestrali

(Teleborsa) – Ilpra chiude il primo semestre dell’anno con ricavi che si attestano a 20,3 milioni, in crescita del 32,5% rispetto al 30 giugno 2020 (15,3 milioni). Il Valore della produzione è pari a 21,8 milioni, in aumento del 24,7%.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a Euro 4,4 milioni, in crescita del 66,7% mentre il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a 3,4 milioni (+100,6% rispetto al 30 giugno 2020).

Il Risultato ante imposte, si attesta a 3,3 milioni, e registra un significativo incremento pari a +109,4% rispetto al 30 giugno 2020 (1,6 milioni). L’Utile Netto consolidato è pari a 2,6 milioni, in crescita del 100% rispetto allo stesso periodo di un anno fa (1,3 milioni), dopo imposte per 0,7 milioni, mentre l’Utile Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 2,1 milioni (1,1 milioni al 30 giugno 2020).

La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per 1 milione, in significativo miglioramento rispetto agli 1,9 milioni (debito) al 31 dicembre 2020, con disponibilità liquide complessive per 10,9 milioni (9,9 milioni al 31 dicembre 2020).