ILPRA, controllata Veripak sigla accordo con Bombay Sweets

(Teleborsa) – ILPRA PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, annuncia che la controllata Veripack ha siglato un accordo pluriennale con Bombay Sweets & Co. Ltd., il più grande produttore di snack del Bangladesh, per la fornitura di macchine termoformatrici per il settore alimentare.

L’accordo, della durata complessiva di 3 anni, prevede una reciproca esclusiva di compravendita su tutto il territorio del Bangladesh. Contestualmente è stato sottoscritto un primo contratto del valore di 406 mila euro per la vendita da parte di Veripack Srl di una macchina termoformatrice.

Maurizio Bertocco, Presidente e Amministratore Delegato di ILPRA: “L’accordo con Bombay Sweets & Co. Ltd permette al Gruppo ILPRA di entrare in un nuovo e interessante mercato e di condividere una importante partnership con il maggior player del settore in una zona in forte espansione”.

