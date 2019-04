ILPRA acquisisce l’80% di Veripack

editato in: da

(Teleborsa) – ILPRA, PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha acquisito dalla società Ivaxia l’80% di Veripack Srl, azienda produttrice di macchine termoformatrici per il settore alimentare e medicale.

L’operazione è coerente con il percorso di crescita annunciato da ILPRA in sede di IPO e rientra nella strategia di M&A, “con l’obiettivo di ampliare la catena del valore delle soluzioni tecnologiche offerte, esportando l’elevata qualità del packaging italiano a livello internazionale, in particolare in nuovi mercati geografici quali l’India”.

L’operazione ha previsto il pagamento di un prezzo di acquisto pari complessivamente a 24 mila Euro, corrisposto per cassa in un’unica soluzione alla società cedente Ivaxia.