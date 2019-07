Illumina in deciso ribasso. Deludono i ricavi

editato in: da

(Teleborsa) – In deciso ribasso al Nasdaq il titolo Illumina, che esibisce una variazione percentuale negativa del 15,33%. A deprimere le azioni del gruppo di tecnologie biologiche le vendite del 2° trimestre inferiori alle previsioni del mercato e la successiva bocciatura di Bank of America Merrill Lynch. Gli esperti hanno tagliato il rating a “underperform” da “buy”.

I ricavi si sono attestati a 835 milioni di dollari a fronte degli 888 milioni del consensus.

Riviste al ribasso le previsioni per il 2019, indicate in aumento del 6% a fronte di un incremento del 13-14% stimato precedentemente.

(Foto: © Maksym Yemelyanov/123RF)