Illumina acquisterà la startup Grail

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove al ribasso il titolo Illumina, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,38%.

Il produttore di sistemi integrati per l’analisi delle variazioni genetiche e funzioni biologiche rileverà la startup Grail Inc. per 8 miliardi di dollari in una transazione in contanti ed in azioni.

L’analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di Illumina, che fa peggio del mercato di riferimento.

Lo status tecnico di Illumina mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 257,7 USD, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 280,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 247,7.