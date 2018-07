Illinois Tool Works taglia l’outlook. Titolo pesante a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in profondo rosso Illinois Tool Works, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,96% sui valori precedenti.

A pesare sulle azioni, è il taglio dell’outlook per fine anno, deciso dall’azienda, a causa della forza del dollaro. Bene invece i conti del secondo trimestre risultati in linea con le attese degli analisti. Nel periodo, l’utile netto si è attestato a 666 milioni di dollari, pari a 1,97 dollari per azione, contro i 587 milioni (1,69 per azione) registrati l’anno prima. Le stime di consensus erano per un EPS di 1,97 dollari.

I ricavi sono aumentati a 3,83 miliardi da 3,60 miliardi, in linea con le aspettative di mercato.

Lo scenario su base settimanale di Illinois Tool Works rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.

L’esame di breve periodo di Illinois Tool Works classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 137,6 dollari USA e primo supporto individuato a 133,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 141,3.