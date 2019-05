Illimity, siglata intesa con la fintech Raisin

editato in: da

(Teleborsa) – Siglata una partnership tra Illimity e Raisin, fintech paneuropea e marketplace leader per i prodotti di risparmio e investimenti online in Europa.

Grazie all’intesa, i conti deposito di illimity sono fin da oggi disponibili sulla piattaforma open banking di Raisin, marketplace che offre la possibilità ai risparmiatori di 31 paesi europei di accedere a prodotti di deposito del continente e di selezionare le migliori offerte per le proprie esigenze.

Illimity inoltre, grazie a questa collaborazione, potrà portare la propria offerta di conti deposito oltre i confini nazionali senza doversi dotare di una propria infrastruttura retail, ampliando e diversificando in modo significativo la propria raccolta nel settore.

Inizialmente l’offerta estera dei prodotti di conti deposito illimity tramite Raisin sarà dedicata ai risparmiatori in Germania e poi sarà progressivamente estesa, ottenute le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, a tutti i Paesi in cui la piattaforma opera.

“L’aver siglato con una fintech di eccellenza come Raisin una partnership strategica sul fronte della raccolta, a pochi mesi dalla Business Combination, è per noi motivo di grande orgoglio. Ed è anche una testimonianza di grande fiducia nella nostra start up bancaria da parte di una realtà che, come noi, è fortemente votata all’innovazione, efficienza e trasparenza” ha dichiarato Francesco Mele, Chief Financial Officer & Head of Central Functions di illimity.