illimity sigla due partnership con Aon e Helvetia

(Teleborsa) – illimity Bank, la banca di Corrado Passera specializzata nel mercato die crediti in sofferenza, annuncia le partnership con due operatori assicurativi, il Gruppo Aon ed il Gruppo Helvetia. Le due partnership intendono ampliare l’offerta della banca digitale diretta con servizi a valore aggiunto per i propri clienti e prodotti assicurativi del ramo danni.

In particolare, è stata integrata sul sito di illimitybank, la piattaforma digitale Tsunami di Aon, con la quale vengono messe a disposizione dei clienti della banca offerte di convenzionamento e assicurative in funzione delle loro necessità. I clienti, sottoscrivendo le card virtuali Single o Family, potranno accedere a condizioni agevolate al network OneNet di Aon, la rete di strutture sanitarie indipendenti più estesa d’Italia, presente capillarmente su tutto il territorio nazionale con oltre 11.000 strutture.

Inoltre, da oggi, sono disponibili sulla piattaforma Tsunami anche i primi prodotti del Gruppo Helvetia, che illimity ha scelto come partner prioritario per la distribuzione digitale ai propri clienti di prodotti assicurativi nel ramo danni. Sono stati già lanciati alcuni prodotti e la gamma sarà progressivamente ampliata, rendendo l’offerta di illimity sempre più completa e competitiva anche in questo ambito.