illimity offrirà prestiti online grazie a partnership con Santander

(Teleborsa) – ilimitybank.com, banca digitale diretta del Gruppo illimity di Corrado Passer amplia la propria offerta con i prestiti personali per la clientela retail grazie alla partnership con Santander Consumer Bank.

La partnership consentirà a illimitybank.com di mettere a disposizione dei propri clienti retail i prestiti personali attraverso un processo end-to-end digitale che garantirà all’utente una user experience semplice e di ultima generazione, pienamente in linea con gli standard di illimity. I clienti illimity possono da oggi accedere, in pochi minuti, ai prestiti personali di Santander Consumer Bank ed individuare la soluzione più adatta alle loro esigenze con un simulatore integrato nell’home banking di illimitybank.com che consente di scegliere la durata del prestito e di richiederlo direttamente online in pochi minuti.

L’offerta dei prestiti si aggiunge alla gamma già ampia di prodotti e servizi di illimitybank.com caratterizzati dall’uso delle tecnologie più avanzate basate su intelligenza artificiale, machine learning e data analytics.