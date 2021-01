illimity finanzia con 6,5 milioni di euro il nuovo piano industriale di Mondial Suole

editato in: da

(Teleborsa) – illimity Bank, il gruppo bancario fondato da Corrado Passera, ha sottoscritto un finanziamento da 6,5 milioni di euro, a 6 anni, in favore di alcune società del gruppo Mondial Suole, produttore marchigiano di suole, in tutti i materiali plastici, per calzature destinate a brand del lusso e, in generale, del Made in Italy.

Il gruppo, con sede a Porto Recanati, opera da oltre 40 anni nel mercato italiano degli accessori per la calzatura di alta qualità e conta circa 270 dipendenti. Combinando le tecnologie più moderne con la cura artigianale del prodotto, Mondial Suole vanta una capacità produttiva di circa 100.000 paia di suole giornaliere, per un fatturato annuo di 40 milioni.

illimity, quale nuovo partner bancario, affiancherà Mondial Suole nella realizzazione del nuovo piano industriale (orientato ai temi della sostenibilità e dell’automazione) e supporterà il gruppo nel suo percorso di crescita che prevede anche la progressiva introduzione di figure manageriali, che affiancheranno il direttore generale recentemente nominato Attilio Mucelli.

“Mondial Suole è un’azienda con grandepotenziale che ha saputo unire innovazione e artigianalità, riorganizzando il proprio modello di business in ottica di una sempre maggiore sostenibilità – ha commentato Enrico Fagioli, responsabile della Divisione SME della banca – L’obiettivo di illimity è supportare aziende di questo tipo, che vogliono crescere e che portano avanti ambiziosi piani di sviluppo sostenibili, anche in questa fase complessa che l’economia sta affrontando”.