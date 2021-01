illimity, due nuove operazioni di senior financing con York Capital per 33 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – illimity, il gruppo bancario fondato da Corrado Passera, ha finalizzato due nuove operazioni nel segmento senior financing per un ammontare complessivo di circa 33 milioni di euro con York Capital. Dall’inizio della propria operatività, illimity ha perfezionato operazioni in questo segmento per circa 470 milioni di euro di ammontare finanziato.

Il primo finanziamento, per un ammontare di 20 milioni di euro, è stato erogato ad un veicolo lussemburghese riconducibile a York Capital. Il sottostante è rappresentato da crediti corporate garantiti da asset immobiliari del valore nominale lordo di circa 150 milioni di euro, ceduti da un intermediario finanziario e acquistati da York Capital a luglio 2020. Il patrimonio immobiliare a garanzia dei crediti oggetto del finanziamento è rappresentato da un hotel, da uffici e da altri immobili destinati a riconversione urbana.

La seconda operazione è stata finalizzata con un altro veicolo lussemburghese riconducibile a York Capital per un ammontare di circa 13 milioni di euro e ha come sottostante crediti corporate del valore nominale lordo di circa 85 milioni di euro, acquistati a dicembre 2020 da York e garantiti da un hotel e da un complesso immobiliare a prevalente destinazione residenziale.

“Siamo particolarmente soddisfatti per il perfezionamento delle due operazioni – ha affermato Andrea Clamer, responsabile divisione Distressed Credit Investment & Servicing di illimity – Abbiamo consolidato un’intensa e proficua collaborazione con York Capital, ad ulteriore conferma della capacità di illimity di instaurare solidi rapporti con i propri partner e di strutturare le soluzioni finanziarie più adatte alle loro esigenze. Siamo convinti che questa collaborazione avrà presto modo di rafforzarsi con ulteriori operazioni”.

“Queste operazioni sono particolarmente importanti per noi in quanto confermano il nostro focus sul mercato italiano delle special situations a sottostante immobiliare, cercando sempre di creare valore per tutti gli stakeholders coinvolti – ha affermato Federico Oliva, Director di York Capital – Siamo felici di avere lavorato con Illimity che si è dimostrata particolarmente flessibile, veloce ed attenta alle nostre esigenze commerciali”.