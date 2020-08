Illimity chiude I semestre con utile netto in crescita a 15 mln di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Illimity chiude il primo semestre 2020 in netta crescita, segnando un utile netto pari a 15 milioni di euro rispetto alla perdita di 11,4 milioni del primo semestre 2019, esercizio in cui la banca era in fase di start up.

Lo rende noto il Gruppo che ha comunicato i risultati finanziari del primo semestre, sottolineando la crescita costante della banca nel II trimestre 2020, chiuso con un utile netto di 10,3 milioni, valore più che doppio rispetto ai 4,5 milioni del I trim.

Gli attivi raggiungono i 3,2 miliardi di euro (1,3 mld al 30 giugno 2019 e 3 mld al 31 marzo 2020), il CET1 ratio è pari al 18,2% (19% proforma) e la liquidità a circa 500 milioni di euro. Le stime della banca vedono inoltre per l’esercizio 2020 un utile netto di 30 milioni di euro.

La banca – si legge in una nota – “conferma il percorso di crescita e la resilienza del modello di business nonostante l’eccezionalità dell’esercizio in corso”.

In dettaglio, la divisione PMI “prosegue la generazione di nuovo business dopo il rallentamento di aprile e maggio e la pipeline, che include crediti con garanzia pubblica, è solida. Al 30 giugno 2020 i volumi di crediti netti verso la clientela della Divisione SME si attestano a 613 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto al 31 marzo 2020”, precisa la nota.

La divisione Distressed Credit Investment & Servicing hanno visto una performance migliore delle attese, generando per il terzo trimestre consecutivo un profitto, pari a 7,9 milioni di euro; al 30 giugno 2020 le masse in gestione si attestano a circa 8,6 miliardi di euro.

Infine, a fine giugno 2020 la raccolta diretta di illimitybank.com si attesta a circa 869 milioni di euro (+6% sul trimestre precedente) che porta la raccolta diretta complessiva da clientela retail e corporate a 1,8 miliardi di euro.