illimity Bank sigla accordo senior financing con Cerberus

editato in: da

(Teleborsa) – illimity Bank ha siglato un accordo di senior financing con un’affiliata di Cerberus Capital Management, relativa ad un’operazione di acquisizione di un portafoglio crediti unlikely to pay (UTP). L’ammontare del finanziamento è di circa 110 milioni di euro, garantito da un portafoglio crediti UTP, prevalentemente corporate secured, del valore nominale lordo complessivo di circa 455 milioni di euro, ceduto da Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il gruppo Cerberus arriva così a finalizzare acquisizioni di crediti distressed in Italia per un totale di oltre 6 miliardi di euro, mentre Illimity ha perfezionato, dall’inizio della propria operatività, operazioni di Senior Financing per oltre 350 milioni di euro di ammontare finanziato.

Daniel Dejanovic, Senior Managing Director di Cerberus European Capital Advisors LLP, ha dichiarato che “l’Italia è un mercato estremamente interessante nel settore immobiliare e in quello dei crediti non-performing”.

Andrea Clamer, Responsabile della Divisione NPL Investment & Servicing di illimity, sottolinea che “l’accordo siglato con Cerberus rappresenta un’importante conferma della dinamicità del segmento del Senior Financing, in cui illimity si sta affermando come un player di riferimento”.