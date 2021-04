illimity Bank presentato all’assemblea primo Bilancio di Sostenibilità

editato in: da

(Teleborsa) – Si è riunita in data odiern l’Assemblea degli Azionisti di illimity Bank, che ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, chiuso con un utile di 32.561.450,27 euro. I soci hanno deliberato di destinare parte dell’utile d’esercizio a copertura delle perdite portate a nuovo durante l’esercizio antecedente per un ammontare pari a 16.840.115,40 euro, a riserva legale 786.066,74 euro pari al 5% dell’utile

dell’esercizio al netto della componente destinata a copertura delle perdite portate a nuovo e di portare a nuovo l’utile per 14.935.268,13 euro.

Ha altresì preso atto del bilancio consolidato di illimity al 31 dicembre 2020, che presenta un utile netto di 31,1 milioni di euro, corrispondenti ad un ROE di circa 5,5% e oltre 4 miliardi di euro di attivi, così come già comunicato al mercato in sede di approvazione dei risultati da parte del Consiglio di Amministrazione.

All’Assemblea sono state presentate il primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo illimity e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per l’esercizio 2020.

L’Assemblea ha inoltre approvato la Sezione I della Relazione sulla Politica di Remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020 e la nomina del Consiglio di Amministrazione, che sarà composto di 9 (nove) membri e rimarrà in carica per il prossimo triennio sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Rosalba Casiraghi è la Presidente e Corrado Passera viene confermato Amministratore Delegato.