illimity Bank, perfezionate tre operazioni su crediti distressed per 108 milioni di euro

(Teleborsa) – illimity Bank, il gruppo bancario fondato da Corrado Passera, ha sottoscritto tre nuove operazioni nel segmento Special Situations Real Estate per un valore lordo complessivo di circa 108 milioni di euro.

La prima operazione ha ad oggetto l’acquisto di crediti distressed con valore nominale lordo di circa 46 milioni di euro, prevalentemente unsecured, classificati NPL, verso una società in concordato preventivo liquidatori. Tali posizioni sono state acquistate sul mercato primario da un gruppo bancario. L’operazione ha valenza strategica in quando rappresenta per illimity la prima nel segmento dei crediti single name verso procedure concorsuali.

La seconda operazione ha comportato la sottoscrizione da parte di illimity di note senior emesse da un veicolo di cartolarizzazione di nuova costituzione creato per l’acquisto di crediti distressed con valore nominale lordo di 31 milioni di euro, prevalentemente secured, e classificati NPL ed UTP, nei confronti di due società facenti parte dello stesso gruppo economico.

La terza operazione riguarda l’acquisto di crediti distressed con un valore nominale lordo di 31 milioni di euro, prevalentemente secured, classificati UTP, vantati da UniCredit nei confronti di un gruppo immobiliare con assets principalmente nel centro storico di Roma, e con destinazione d’uso prevalentemente ricettiva. L’acquisto dei crediti si accompagna ad un accordo di risanamento del debito del gruppo immobiliare nell’ambito di un piano attestato ex articolo 67 della legge fallimentare, che delinea la ristrutturazione, ripatrimonializzazione e conseguente ristoro del credito.