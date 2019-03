illimity Bank, due accordi per erogazione finanziamenti su portafogli NPL

editato in: da

(Teleborsa) – illimity Bank ha perfezionato due nuove operazioni nel segmento NPL Senior Financing, per un ammontare complessivo di circa 85 milioni di euro. I finanziamenti sono stati perfezionati con un primario fondo di investimento e con una società specializzata nell’acquisto di portafogli NPL.

Gli accordi sono garantiti da portafogli di crediti, prevalentemente corporate secured non-performing classificati come sofferenze o Unlikely-To-Pay, per un valore nominale lordo di oltre 600 milioni di euro.

Con queste due nuove operazioni, il valore dei finanziamenti erogati da illimity a operatori NPL sale a 135 milioni di euro. Tali finanziamenti sono garantiti da portafogli NPL per un valore nominale complessivo lordo di circa 2 miliardi di euro.

“Il mercato dei finanziamenti connessi ad acquisti di portafogli NPL si sta rivelando più dinamico di quanto ipotizzato”, ha affermato Andrea Clamer, Responsabile Divisione NPL Investment & Servicing di illimity, aggiungendo che la società “grazie alle forti competenze di valutazione di portafogli NPL, si sta affermando come player attivo in questo segmento di business e partner efficace per investitori che vogliano ottimizzare i ritorni su operazioni di acquisto NPL perfezionate in passato o ancora da perfezionarsi”.