Illimity Bank, conferma target al 2023. Utili a 55-70 milioni nel 2020

(Teleborsa) – Illimity Bank, la nuova start-up bancaria digitale e specializzata in segmenti ad alto valore aggiunto del mercato delle PMI, che ha debuttato ieri a Piazza Affari, ha alzato il velo sui conti 2018 e sul piano al 2023.

L’istituto guidato da Corrado Passera conferma i target del piano industriale 2018-2023 che ipotizza un Cost Income Ratio al 2023 inferiore al 30% e un ROE pari al 25%. L’utile netto è previsto raggiungere 280 milioni di euro nel 2023, in crescita da un livello di 55-70 milioni di euro nel 2020, il raggiungimento di 6,6 miliardi di euro di totale attivi e il mantenimento di un CET1 ratio superiore al 15% in tutto l’orizzonte temporale di piano. Tali obiettivi – si legge nella nota dei conti – includono “pienamente gli effetti dei recenti e più sfidanti cambiamenti nello scenario economico e regolamentare”.

L’esercizio 2018 si è chiuso con una perdita di 23,5 milioni in linea con quanto previsto dal piano industriale. Il risultato negativo “include la perdita di 9,4 milioni per l’intero 2018 di Spaxs e tre mesi di Banca Interprovinciale a partire dalla data della Business Combination, negativi per 13,5 milioni a causa dei costi di esecuzione e dei primi investimenti in risorse e sistemi della nuova Banca”.

“Nel corso di appena un anno abbiamo trasformato un’idea imprenditoriale in una nuova Banca con un modello di business particolarmente innovativo che risponde alle opportunità che il nuovo mondo dei servizi finanziari sta creando. Abbiamo rispettato tutte le scadenze che ci eravamo prefissati e ieri siamo stati ammessi all’MTA della Borsa di Milano. Illimity è oggi operativa, la squadra di management è completata e già 200 illimiters sono a bordo” – ha commentato l’Amministratore Delegato, Corrado Passera -. “Illimity inizia l’anno 2019 con una dotazione patrimoniale e di liquidità significativa, da investire nella robusta pipeline di business costruita in questi mesi. Confermiamo la strategia e gli obiettivi del nostro piano industriale, che già recepiscono sia i cambiamenti di scenario che regolamentari avvenuti dal luglio scorso ad oggi”.