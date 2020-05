illimity Bank, bene ricavi 1° trimestre e utile a 4,5 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – illimity Bank di Corrado passera chiude il 1° trimestre con un utile ante imposte di 7,2 milioni di euro, in crescita di circa cinque volte rispetto al trimestre precedente, e un utile netto di circa 4,5 milioni di euro, sostenuto dalla crescita dei ricavi, che hanno più che compensato l’incremento prudenziale di rettifiche collettive effettuate sui crediti alla luce dell’emergenza COVID-19.

Nel trimestre appena concluso, infatti, la banca ha mantenuto un approccio prudente coerente con lo scenario COVID-19 ed ha previsto accantonamenti su crediti per 2,7 milioni di euro, mentre i ricavi, al netto delle poste non ricorrenti, sono in crescita del 10% rispetto al trimestre precedente.

Gli attivi sono rimasti sostanzialmente stabili a 3,1 miliardi di euro rispetto al trimestre chiuso il 31 dicembre 2019. I crediti verso la clientela nel trimestre si attestano a 1.662 milioni di euro rispetto ai 1.638 milioni di euro di fine 2019

Confermata una posizione finanziaria robusta con liquidità per circa 750 milioni di euro ed un CET1 ratio al 18,7%, seppur in riduzione rispetto al dato di fine 2019 di 21,4%, principalmente per effetto del goodwill derivante dall’acquisizione di IT Auction, consolidata dal 1 gennaio 2020.

Quanto all’emergenza COVID-19, illimity continua ad attendersi un risultato positivo per l’esercizio in corso seppur su valori più contenuti rispetto alle aspettative di inizio anno.