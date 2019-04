Illimity, al via la nuova piattaforma Neprix per il servicing su crediti NPL

editato in: da

(Teleborsa) – Illimity Bank presenta la nuova piattaforma di servicing nel settore NPL, “Neprix”. Sulla piattaforma in questione saranno accentrate tutti le attività di servicing su crediti NPL acquistati, sia direttamente dalla Banca sia per conto di terze parti.

Illimity infatti lavora in modo integrato lungo l’intera catena del valore dell’attività di sevicing su crediti NPL corporate, partendo dalla fase di due diligence fino ad arrivare alle attività di onboarding e di gestione, il tutto tramite un modello di business fortemente innovativo. Tecnologia, approccio specializzato, smart data e un team multidisciplinare di 30 persone di elevata competenza consentiranno a Neprix di presidiare in modo efficiente un segmento di mercato ad elevata potenzialità come quello del servicing dei crediti deteriorati corporate.

La società, che ha ottenuto licenza ad operare a gennaio 2019, è già ampiamente operativa e conta più di 1 miliardo di euro in termini di valore nominale lordo (gross book value) di crediti NPL in gestione.

Sarà integralmente controllata da illimity al perfezionamento dell’accordo di compravendita siglato in data 21 marzo scorso.

illimity annuncia contestualmente la partnership commerciale siglata con IT Auction, operatore specializzato nella gestione e commercializzazione di beni immobili e strumentali provenienti da procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari attraverso il proprio network di piattaforme/aste online e una rete di professionisti dislocati su tutto il territorio italiano. IT Auction, operativa dal 2011, collabora oggi stabilmente con oltre 110 tribunali italiani, più di 1.500 professionisti e le più grandi società di leasing.