Iliad vola in Borsa a Parigi: +17%

(Teleborsa) – La maxi operazione di buy-back da 1,4 miliardi di euro e l’aumento della politica dei dividendi a 2,6 euro per azione fa volare il titolo di Iliad alla Borsa di Parigi a +17%.

Nel dettaglio, il buy-back ammonta a 120 euro per azione, pari a un premio del 26,2% rispetto al prezzo di chiusura di ieri, e riguarda un massimo di 11,66 milioni di azioni, pari al 19,7% del capitale e al 18,9% dei diritti di voto.

L’operazione – spiega la società – sarà integralmente finanziata da un aumento di capitale garantito dall’azionista di maggioranza Xavier Niel.

Ottimi i numeri anche in Italia per il gruppo transalpino che chiude i primi nove mesi con 286 milioni di euro di fatturato e 700.000 nuovi utenti nel terzo trimestre contro i 530.000 del secondo e i 472.000 del primo.

Il gruppo di tlc fa inoltre sapere che sta continuando a ritmo spedito lo sviluppo in tutto il Paese della rete mobile proprietaria verso l’obiettivo dei 3.500 siti installati entro la fine del 2019, con 700 nuovi siti nel trimestre per un totale di 3.100 a fine settembre

Continua anche l’espansione sul territorio che vede ad oggi 14 Iliad Store e più di 200 corner presso GDO e centri commerciali per un totale di oltre 700 Simbox in tutta Italia.