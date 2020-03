Iliad triplica i ricavi: 427 milioni nel 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Iliad triplica il fatturato chiudendo il 2019 a 427 milioni, acquisendo 740mila nuovi utenti in Italia nel quarto trimestre dell’anno e portando a oltre 5 milioni gli utenti complessivi in 18 mesi, dal lancio del nostro Paese.

Lo rende noto il Gruppo, sottolineando che il fatturato 2019 è più che triplicato rispetto a quello del 2018. Nel 2019 sono stati investiti 369 milioni principalmente per lo sviluppo della rete mobile, chiudendo il 2019 con 4.000 siti radio installati e oltre 2.000 siti radio attivi.

“La trasparenza nel rapporto con le persone che hanno scelto Iliad e la fiducia costruita in quasi due anni di attività, ci rendono orgogliosi e pronti ad affrontare i prossimi mesi con grande forza”, ha commentato Benedetto Levi, Ad di Iliad Italia.

“In questo particolare momento per il Paese, Iliad è impegnata ad assicurare un servizio di massima qualità per i propri utenti e la connettività utile per condurre le attività necessarie in queste circostanze”.

Il nuovo obiettivo è di 5.000 siti radio attivi entro la fine del 2020 e si conferma, inoltre, quello dei 10.000/12.000 siti installati entro la fine del 2024, puntando a raggiungere un equilibrio in termini di ebitda con meno del 10% di quota di mercato.

A livello mondiale il Gruppo Iliad registra un fatturato in crescita del 9% a 5,33 miliardi e presenta un utile netto in forte crescita rispetto al 2018 con 1,73 miliardi, anche grazie alla plusvalenza dovuta alla cessione a Cellnex delle torri in Francia e in Italia.

(Foto: © Cristian Storto / 123RF)