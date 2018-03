Iliad si prepara a debuttare in Italia entro l’estate

(Teleborsa) – Arriverà presto in Italia un quarto gestore di telefonia mobile. Si tratta dell’operatore mobile low cost francese Iliad del magnate Xavier Niel, da cui gli esperti attendono offerte stracciatissime per penetrare il mercato, proprio come accaduto in Francia. L’obiettivo è una quota di mercato del 10%.

Il direttore generale Maxime Lombardini ha confermato in una intervista che la sua offerta mobile in Italia sarà lanciata “prima dell’estate” e che attualmente la rete è in fase di “test drive” per verificarne la copertura. Il debutto era stato in precedenza annunciato dal CEO italiano Benedetto Levi e dal numero uno .

Iliad ha già sconvolto il mercato francese, dove ha debuttato nel 2012 attraverso l’operatore mobile Free, ma già lo scorso anno aveva preannunciato che avrebbe valicato le Alpi fra la fine del 2017 e l’inizio del 2018.

Frattanto, Iliad ha riportato risultati boom nel 2017 con ricavi in crescita del 5,6% a 4,98 miliardi ed oltre 20 milioni di abbonati fra mobile (13,7 milioni) e banda larga ed ultralarga (6,5 milioni). L’utile core è in aumento del 15,8% a 862 milioni, mentre sul risultato netto stabile a 405 milioni pesa l’imposta straordinaria disposta dal governo francese a fine anno.